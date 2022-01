© Montage Olivier Pirard et AFP

Maintes fois reportée en raison du Covid, la sortie de Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? a une nouvelle fois été postposée. Le film ne sera pas sur le grand écran début février mais en avril. En cause: le regain de la pandémie en raison du variant Omicron.

Déjà marqué par la mort de plusieurs membres de l’équipe de tournage lors d’un accident de la route, le film doit aussi composer avec une promo compliquée. En effet, il semble qu’Ary Abittan a été écarté des événements prévus et blacklisté par toute l’équipe du film. Accusé de viol, le comédien a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.

Également accusé d’agressions sexuelles, Chris North, qui devait incarner à nouveau Mr. Big dans la suite de Sex and the City, a lui disparu des écrans. À l’affiche du dernier épisode dans lequel il devait faire une apparition, il a été coupé au montage. Les comédiennes de la série, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis, ont quant à elle apporté leur soutien aux victimes présumées de Chris North.