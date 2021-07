Huit ans après sa Palme d’or pour La vie d’Adèle, elle épate de nouveau la Croisette dans un film de Julie Lecoustre et Emmanuel Marre, Rien à foutre.

Son sourire enfantin n’a pas changé. Ses attitudes d’ado relax qui ne se prend pas au sérieux non plus. Huit ans après avoir décroché la Palme d’or pour La vie d’Adèle (ce qui ne se reproduira probablement plus jamais dans l’histoire du Festival de Cannes), Adèle Exarchopoulos est de retour sur la Croisette. Avec un film belge présenté à la Semaine de la critique, Rien à foutre, de Julie Lecoustre et Emmanuel Marre. Son rôle ? Celui d’une hôtesse de l’air à l’existence solitaire, sans perspective d’avenir, victime du double langage d’une compagnie low cost.

“Je n’ai que des souvenirs très forts de Cannes, auxquels j’ai énormément pensé avant de revenir, mais ce qui m’a le plus marquée, c’était le tournage de La vie d’Adèle. À l’époque, je ne me rendais pas bien compte de ce qui se passait. Pour moi, Cannes, c’est le début de tout. Mais j’ai aussi vu avec The Last Face de Sean Penn que cela pouvait être très destructeur. Cette fois, c’est une tout autre expérience, avec un film totalement différent.”