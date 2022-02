Clap de fin pour Alain Delon ? s’interroge Le Figaro. L’acteur ne tournera pas son dernier film comme il en était question depuis six ans. À l’occasion de la promotion de son Maigret, Patrice Leconte explique que le projet qu’il avait avec le comédien ne se fera pas. La faute aux ennuis de santé rencontrés par Alain Delon ces dernières années (il a notamment été victime d’un AVC en 2019) qui ont reporté le tournage. Mais pas que ! Le réalisateur des Bronzés s’est expliqué au micro de RFM dimanche dernier : "Je pense que Delon, avec toute l’amitié et l’admiration que j’ai pour lui, le fait d’annoncer son dernier film, c’est un peu comme s’il allait le tourner et mourir après."

C’est pourtant Alain Deloin lui-même qui avait lancé l’idée d’un dernier film. C’était en 2016, sur le plateau de Laurent Delahousse lors de 20 h 30 le dimanche. Affirmant qu’il était au crépuscule de sa carrière, il avait ajouté : "J’ai encore un rêve, c’est de faire un dernier film avec Patrice." Patrice Leconte bien entendu, qui était en face de lui au moment où il tenait ces propos et qui en était très étonné.

Ce n’étaient pas des paroles en l’air. Le réalisateur s’est lancé dans l’aventure avec un scénario taillé sur mesure concocté avec Jérôme Tonnerre qui signe celui de Maigret. Son titre : La Maison vide. Pour donner la réplique à Delon, Patrice Leconte avait convié Juliette Binoche. Le reste est à mettre dans la colonne des regrets.