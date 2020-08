Le metteur en scène britannique est mort vendredi à l’âge de 76 ans des suites d’une longue maladie.

Invité d’honneur du Festival du film de Bruxelles 2014, Alan Parker, décédé vendredi, avait donné une leçon de cinéma et parcouru sa carrière magistrale qui fit de lui l’un des réalisateurs les plus cotés au monde entre 1975 et 1990.