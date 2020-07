Alerte rouge en Afrique noire : ce devrait être le titre du nouvel épisode d’OSS 117 que Nicolas Bedos est en train de réaliser, avec, dans le rôle principal, celui du célèbre espion Hubert Bonisseur de La Bath, Jean Dujardin.

Après Le Caire, nid d’espions en 2006 et Rio ne répond plus, en 2009, tous deux réalisés par Michel Hazanavicius, il aura donc fallu attendre plus d’une décennie pour que l’agent secret le plus stupide du cinéma reprenne du service. Sur son compte Instagram, Nicolas Bedos a publié cette toute première photo, avec la légende suivante : "Hubert Bonisseur de la Bath vous souhaite un bel été." Pierre Niney et Fatou Ndiaye, également présents au casting, ont également été "tagués" par le fils de Guy. Rendez-vous est pris pour 2021.