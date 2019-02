Un paradoxe de plus à ajouter à l’histoire insolite des Magritte. Ce samedi, notre petit monde du 7e art se réunira pour célébrer le cinéma belge, mais la star incontestée en sera un humoriste bombardé présentateur. À savoir Alex Vizorek. Costume "croisé, chic, d’une couleur qui peut rappeler les Magritte" (pas un gilet jaune, donc), cheveux en bataille et humour en bandoulière, il lui incombera la lourde tâche de faire pétiller une cérémonie qui risque de manquer cruellement de glamour avant la remise des trois prix principaux (meilleurs film, actrice et acteur).

"Ce n’est pas mon milieu, je ne sais pas qui est qui, qui a couché avec qui, donc je peux faire les blagues tranquillement, ça me laisse une bonne carte blanche", explique-t-il tout sourire. Avant de préciser son credo : "Cynisme, show et délire, cela me semble déjà pas mal. On peut ajouter absurde. Mon modèle, c’est Ricky Gervais aux Golden Globes, qui parvient à vanner tout le monde en étant hypersympa. J’aime viser haut, je vais essayer de faire ça."

