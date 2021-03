En plus de ses romans - "Vers le soleil" vient de sortir, Julien Sandrel écrit désormais également des scénarios. “C’est une envie. J’adore raconter des histoires, j’en ai toujours plein la tête et j’essaie de faire le tri entre ce qui peut devenir un bout d’histoire, un roman, ou, pour l’audiovisuel, une série. La vie qui m’attendait, mon deuxième roman, est en cours d’adaptation pour la télévision et là, je suis impliqué sur le scénario. J’ai demandé que ce soit le cas”, explique-t-il.

Ce qui ne fut pas le cas pour La chambre de merveilles, vendu dans 26 pays et dont 200.000 exemplaires se sont écoulés. “Tout s’est passé extrêmement vite. Au moment où les producteurs ont acheté les droits, le live n’était pas encore sorti et moi, j’avais un autre travail (il était ingénieur, NdlR) et il n’était pas question pour moi de basculer à temps plein vers l’écriture. Depuis, j’ai cheminé et j’ai décidé de m’y consacrer pleinement. Quand j’étais enfant et qu’on me demandait ce que je voulais faire, je répondais “Écrivain ou metteur en scène”. Maintenant que j’écris, je me suis reconnecté définitivement à mes envies initiales.”

Après avoir dû être repoussé à plusieurs reprises, le tournage de La chambre des merveilles se termine enfin. “Il a commencé début février, pendant huit semaines. Les producteurs, ce sont ceux qui ont fait La famille Bélier, Demain tout commence et, plus récemment, l’adaptation du livre de Gaël Faye, Petit pays. La réalisatrice, c’est Lisa Azuelos et les actrices principales, Alexandra Lamy et Muriel Robin. Je suis absolument ravi de ce projet, j’ai extrêmement confiance dans ce qu’elles vont en faire. Je sais qu’ils vont rester sur la ligne que j’avais dans le roman, à savoir de la comédie et du drame, sur un fil un peu ténu. Alexandra Lamy et Muriel Robin savent jouer sur ces deux registres. J’ai eu la chance d’aller sur le tournage à deux reprises et j’ai assisté à deux scènes où elles étaient au chevet de l’enfant et j’en ai eu les larmes aux yeux. C’étaient pourtant des scènes que j’avais écrites et que je connaissais par cœur.”

Enfin, Julien Sandrel a encore d’autres projets dans sa besace. “Il y a un autre projet sur La chambre des merveilles, pour le théâtre. Je travaille avec Jean-Philippe Daguerre, qui mettra en scène. Ce sera pour 2022. Le troisième projet en cours, c’est l’adaptation en télé de La vie qui m’attendait, donc. Ce sera un unitaire, mais il n’y a pas encore de chaîne associée au projet.”