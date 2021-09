Shang-Chi et la légende des dix anneaux Le réalisateur Destin Daniel Cretton était terrorisé à l’idée de réaliser la nouvelle superproduction Marvel.

Trois films placés dans le top 10 du box-office mondial de tous les temps sont là pour le démontrer : les super-héros Marvel attirent comme des aimants les cinéphiles dans les salles. Chaque nouvelle sortie constitue désormais un événement. Qui doit s’inscrire dans la continuité tout en apportant de la nouveauté.

Avec Shang-Chi et la légende des dix anneaux, le MCU s’enrichit des voltiges hallucinantes des arts martiaux et de certains pans de la culture asiatique. "Nous voulions faire ce film pour ces deux raisons, explique le boss de Marvel, Kevin Feige. Pour amener ce personnage spécifique dans le MCU, mais aussi, et c’est également important, pour apporter une représentation d’un autre genre. Et c’est vraiment ce que Destin Daniel Cretton (le réalisateur, NdlR) a apporté. Il y a de l’action, c’est cool, ainsi que l’histoire de ce père et de ce fils qu’on n’avait jamais explorée auparavant."

(...)