Avec Mamma Mia !, qui a lancé sa carrière en 2008, Times Out, Les Misérables, Pan, Ted 2 ou Mank, le film qui est en train de faire un malheur sur Netflix, Amanda Seyfried a prouvé qu'elle avait plutôt du flair dans le choix de ses films. Mais chaque règle connaît ses exceptions, et pour elle, c'est assurément Les gardiens de la galaxie. James Gunn lui a proposé de tenir le rôle de l'alien verte douée pour le combat Gamora dans la nouvelle franchise Marvel, en 2014, mais elle a préféré le décliner, laissant la place à Zoe Saldana.

"Je ne voulais pas faire partie du premier film Marvel qui se transforme en flop, explique-t-elle à The Hollywood Reporter. J'ai dit: 'Qui veut voir un film avec un arbre qui parle et un raton laveur ?' C'est clair, je me trompais. Le scénario était super, mais je ne voulais juste pas être cette personne. Parce que si vous êtes la vedette d'une superproduction comme ça et que c'est un bide au box-office, Hollywood ne vous le pardonne pas. J'ai vu ce qui est arrivé à d'autres et c'était une de mes craintes, une peur gigantesque. Je me suis dit: 'Est-ce que cela en vaut la peine ?'"

Zoe Saldana n'a pas fait la même analyse. Et même si elle n'a été payé que 100.000 $ pour ce film (en termes hollywoodiens, c'est vraiment très peu), elle a habilement négocié un pourcentage sur les recettes. La preuve qu'elle y croyait. Et elle a eu bien raison: le premier volet a rapporté 772 millions $ et le deuxième 863 millions $.