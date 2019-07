" Je suis animateur 3D donc je donne mouvement aux personnages et je fais bouger les marionnettes" , nous raconte Amaury Coljon, animateur chez MPC (Moving Picture Company, les studios d’effets spéciaux pour Le Roi lion de Disney qui sort en salles ce mercredi) à Londres. Mon but est que les animaux se comportent correctement à l’écran."

Ce jeune bruxellois de 29 ans s’est inspiré de documentaires animaliers pour que l’illusion soit parfaite. "On en a regardé durant des semaines" , souligne le Belge parmi les treize animateurs du film. "On recevait les audios des acteurs comme Beyoncé et on devait aller chercher dans les documentaires des portions qui se mariaient bien avec leur voix. Si, par exemple, à un moment donné, le lion hésite dans ce qu’il dit, on peut faire une petite pause dans son mouvement avant qu’il ne continue à marcher ou dans des mouvements de tête. On fait de l’acting avec des animaux. C’était passionnant !"

(...)