C'était annoncé depuis plusieurs jours, et c'est désormais officiel: Amazon vient de s'offrir un des grands studios hollywoodiens, la Metro Goldwyn Mayer (MGM), pour la modique somme de 8,5 milliards de dollars.

Un achat qui dépasse largement le cadre de la simple opération financière. Avec l'acquisition de ce studio mythique, reconnaissable entre mille grâce à son lion rugissant, entouré de pellicule dorée sur laquelle est inscrit "Ars gratia artis" (soit L'art est la récompense de l'art), Amazon Prime et ses 200 millions d'abonnés met la main sur un catalogue de plus de 4.000 films et 17.000 épisodes de séries. Et pas n'importe lesquelles. James Bond et le très attendu No Time to Die constituent sans aucun doute les joyaux de la couronne. Et cela pourrait bien remettre en cause la sortie en salle de la dernière aventure de Daniel Craig dans le costume de 007, prévue actuellement pour le 30 septembre dans nos salles. A l'instar de Warner Bros. (sur HBO Max) et de Disney (via Disney+), qui ont proposé quelques blockbusters en même temps sur leur plateforme de streaming, Amazon pourrait proposer à ses souscripteurs un joli cadeau en leur offrant James Bond en même temps que la sortie dans les cinémas. Ce n'est qu'une spéculation, mais elle fait déjà frémir bien des propriétaires de grands écrans.

L'agent secret au service de Sa Majesté ne constitue pas le seul atout de la MGM. Rocky, Le Hobbit, La Panthère rose, Stargate ou des sagas très populaires comme The Handmaid's Tale ou Vikings font partie du portefeuille d'achat.

D'évidence, la stratégie a changé concernant Amazon Prime. Longtemps considérée comme un "cadeau" offert aux clients d'Amazon, la plateforme se donne désormais les moyens de concurrencer Netflix, Disney+, HBO Max et consorts. Ce n'est pas un hasard si elle a dépensé la somme record de 465 millions de dollars pour la seule première saison de sa nouvelle série événementielle, Le Seigneur des anneaux. De quoi pulvériser la dépense record d'un milliard de dollars pour les cinq saisons d'ores et déjà prévues à partir de 2022.

Et ce n'est pas tout. Histoire de faire encore plus frisonner la concurrence, Amazon s'est aussi lancé dans le sport. Avec un contrat de 1,2 milliard de dollars par an, valable pendant dix ans, pour diffuser les matchs de la Ligue nationale de football américain (NFL).

C'est une certitude: la lutte sera sans merci entre les géants du streaming. Le lion de la MGM n'a pas fini de rugir. Et cela pourrait bien changer fortement notre manière d'utiliser les plateformes dans un avenir très proche. Et ça, c'est une catastrophe... pour les chaînes de télévision traditionnelles.