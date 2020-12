"Bonnes retrouvailles à tous les 4 !!", a assuré Caroline Anglade en légende d’un cliché de Nous irons tous au paradis. "Amusez-vous bien les copains !!! Merci pour ces merveilleux films qui ont bercé mon enfance !!!"

"Pour sûr vous y êtes... , a aussi écrit Michael Youn en postant l'affiche du film. Vous nous avez tellement charmés qu’il est impossible que vous soyez ailleurs. Merci Claude. Amusez bien le Paradis avec Guy, Jean, Victor, Yves et Jean-Loup..."

"La Boum" des hommages

Comédiens, sportifs ou politiques, tous saluent la mémoire de la légende du cinéma français.

"Votre voix et la tendresse permanente de votre regard nous manqueront. Merci Claude Brasseur. Inoubliable", a écrit la journaliste Audrey Pulvar.

"Un grand. Un artiste. Un homme", a déclaré Nikos Aliagas en publiant son portrait du regretté comédien.

"Claude Brasseur qui nous quitte, c’est un grand nom du 7ème art qui s’éteint. Après 60 ans d’une remarquable carrière où il aura endossé tous les rôles au cinéma ou au théâtre, cet immense acteur a laissé une empreinte inoubliable pour de nombreuses générations", a écrit l'homme politique Christian Estrosi.

Franck Dubosc, Jean Dujardin, Christophe Dechavanne

"Cette année... y a plus vraiment de mots... Claude... Claude c’était la vie, l’énergie, la fête, le bonheur... a écrit, très ému, l'acteur Nicolas Briançon. Un bout de l’histoire de notre métier... Le fils de Pierre et d’Odette, et père d’Alexandre... Notre pote. Une lignée d’acteurs extraordinaires... Je pense à lui. A sa peine. Et je pleure ce comédien merveilleux qui aura accompagné ma vie de Vidocq à Clemenceau , de Sganarelle à Mr Henry... Tristesse infinie."

"Oh putain ... Claude Brasseur...2020 sera définitivement l’année triste. Claude.. on a tellement rit, a écrit sur Twitter Christophe Dechavanne. En plateau beaucoup et souvent, et ailleurs. Il ressemblait à mon père et ça nous faisait marrer. On était un peu hibou parfois. Des baisers aux siens :("

"Je t’embrasse une dernière fois mon Claude", "Au revoir mon beau et talentueux Claude", "Au revoir cher Claude... Immense acteur... je pense à son fils et à son épouse...", ont encore respectivement déclaré Franck Dubosc (à qui il donnait la réplique dans Camping), Jean Dujardin et Michèle Bernier.

"Claude était parfois malheureux sur ce tournage", le message touchant de Nathalie Baye

"Adieu Claude... , écrit dans un message touchant Nathalie Baye. Nous avons tourné ensemble, avec Johnny , Détective, de Jean Luc Godard.. un film de fou...! Claude était parfois malheureux sur ce tournage, Godard était rude avec lui, c’était un bel acteur,attachant et secret. Son départ m’attriste."

Mais aussi Nicolas Bedos, Jean-Paul Rouve, Dominique Farrugia, Anne Sinclair et on en passe. Un monstre sacré s'en est allé