Au fil des ans, il est devenu l’une des valeurs sûres d’Hollywood. Un acteur versatile sur lequel on peut compter. L’ex-Spiderman a eu pourtant du mal à tisser sa toile dans ce trompe-l’œil que l’on appelle Hollywood. Mais sa pugnacité et son indéniable talent ont permis à Andrew Garfield de se faire une place au soleil.

Les derniers Spiderman avec Tom Holland ont rapporté des centaines de millions de dollars aux quatre coins du monde. Vous avez déclaré récemment que si vous aviez, jadis, incarné Peter Parker, c’est parce que vous étiez fauché ?

"C’est vrai. J’avais 24 ans, j’étais un acteur qui galérait, je ne voulais plus revivre cette époque où, quand j’avais 17-18 ans, je tournais en Espagne une pub pour la marque Doritos (Les Doritos sont des triangles de maïs frits et aromatisés, NdlR). En ce temps-là, je pensais sincèrement que j’étais au sommet de ma carrière, il faut croire que je me suis trompé. Par la suite, j’ai fait des trucs que j’aime mais ça ne me rapportait pas un kopeck. Lorsqu’on m’a proposé de jouer Spidey, j’ai dû probablement signer sans lire le scénario tant j’étais dans le pétrin. Ce rôle, il me fallait