Nous pensions les membres du Splendid immortels. Comment l’envisager autrement quant à chaque période de fête de fin d’année, Le Père Noël est une ordure s’invite - et pas qu’une fois - dans les programmes télé, sans oublier les innombrables diffusions des Bronzés. Mardi soir, la triste réalité nous a été rappelée avec la disparition d’Anémone, l’inoubliable Thérèse de la pièce et du film de la troupe du Splendid, et la tout aussi fantastique Marcelle dans ce Grand chemin qui lui a valu le César de la meilleure actrice en 1988.

(...)