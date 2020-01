La chanteuse belge sera au casting du prochain film de Leos Carax.

Pour ses premiers pas devant la caméra, l’interprète de “Balance Ton Quoi” a choisi de rejoindre un casting trois étoiles composé de Marion Cotillard, Adam Driver, Michelle Williams ou encore Simon Helberg (Howard dans The Big Bang Theory), comme le pointent Les Inrocks et Allo Ciné. Ils seront tous à l’affiche du prochain film du réalisateur français Leos Carax (Mauvais Sang, Holy Motors), baptisé Annette. Les talents de chanteuse d’Angèle pourraient bien être mis à bon escient étant donné qu’il s’agit d’une comédie musicale. La bande-son de ce long-métrage, dont la sortie est prévue pour cette année, a été composée par le groupe californien Sparks. La formation glam-rock fondée par Ron et Russell Mael fait d’ailleurs son retour le 15 mai prochain avec un nouvel album, A Steady Drip, Drip, Drip.

“Le film ne sera pas une comédie musicale comme celles que l’on voit à Broadway. L’histoire progresse à travers des dialogues chantés et parlés de manière hyper-stylisée”, avait confié le duo déjanté au magazine Billboard, déjà en 2015. En effet, cela fait déjà quelques années que Leos Carax prépare ce projet. Le réalisateur est connu pour prendre son temps, il s’agira de son cinquième film en 36 ans de carrière. Annette devrait se dérouler à Hollywood et raconter le destin exceptionnel d’une fille d’un humoriste et d’une chanteuse d’opéra, qui détient un don étonnant.

Angèle pourrait donc faire son retour sur la croisette en mai prochain, après avoir ouvert le festival de Cannes l’année dernière avec un hommage à Michel Legrand. En plus d’avoir prêté sa voix au personnage de Gabby Gabby dans Toy Story 4, l’artiste de 24 ans a encore d’autres projets sous le coude. Elle participera notamment à une série parodique menée par Jonathan Cohen autour de l’émission de téléréalité américaine The Bachelor.