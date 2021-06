Warner Bros Pictures Cinéma en profite pour rappeler, par communiqué, l'histoire de Lola Bunny et le synopsis du film avec Don Cheadle qui sortira le 21 juillet prochain dans nos salles:



"Seule Looney Tune à avoir vraiment la tête sur les épaules, Lola possède déjà de solides bases en basket et, sous la tutelle de LeBron James, acquiert l’étoffe d’une vraie championne. Étant donné qu’elle s’est récemment émancipée, elle apprécie son indépendance et n’a aucune envie de repartir avec les Looney Tunes – et encore moins avec Bugs qu’elle connaît mieux que quiconque. Mais ils sont de la même famille… Du coup, lorsque LeBron cherche à réunir une équipe dans l’univers des Tunes et lui rappelle qu’elle est la meilleure joueuse, elle est prête à endosser le maillot et à faire ce qu’il faut pour gagner le match."