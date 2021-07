Sur la réputation d'exigence du réalisateur, elle a fait preuve d'énormément de diplomatie: "C'était bienveillant. J'avais l'impression d'être à la maison." Vu le film, il doit y avoir une sacrée ambiance chez elle...

Elle n'était pas annoncée, mais Angèle a monté les marches du Palais des festivals en compagnie de Marion Cotillard et Adam Driver, les stars d'Annette, le film de Leos Carax. Avec un plaisir évident. "C'est Leos Carax qui m'a proposé de jouer dans son film et j'ai accepté avec joie. C'est un cinéma qui me parle, grandiose. Je suis donc super excitée de voir le résultat", a-t-elle déclaré au micro de Canal +.