Bien que toujours très occupée par le cinéma (elle sera à l'affiche de Those Who Wish Me Dead le 5 mai et, surtout, du blockbuster Marvel Eternals - dans le rôle de Théna- le 5 novembre, si les plannings de sorties ne changent pas), Angelina Jolie ne délaisse pas pour autant les missions humanitaires qui lui tiennent tant à cœur. Au contraire, même, puisqu'elle vient d'ajouter un nouveau titre à côté d'Ambassadrice de bonne volonté pour le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés: celui de Marraine des abeilles.

Elle devient donc le nouveau visage d'un programme de l'Unesco soutenu par Guerlain, destiné à apprendre en 30 jours à 50 femmes le métier d’apicultrice, en leur fournissant 2.500 ruches et 125 millions d'abeilles de repeuplement.

"Lorsque les femmes acquièrent des compétences et des connaissances, leur instinct est d'aider à élever les autres, a-t-elle déclaré Jolie par communiqué. Je suis excitée à l'idée de rencontrer les femmes qui participent à ce programme du monde entier. J'ai hâte de les connaître et d'en apprendre davantage sur leur culture et leur environnement, ainsi que sur le rôle qu'y jouent les abeilles. J'espère que la formation renforcera leur indépendance, leurs moyens de subsistance et leurs communautés."

En tant que marraine, elle s'est engagée non seulement à les rencontrer, mais à suivre leurs progrès de près. C'est aussi pour ça qu'elle est aussi populaire partout dans le monde.