À Paris, Anna affole les objectifs des photographes de mode. Qui aurait pu imaginer que trois ans plus tôt, cette junkie des bas-fonds, comme aurait dit Gorki, serait devenue un papillon de luxe ? Merci qui ? Merci le KGB, ce fameux centre de formation des poupées russes. Les trois semaines précédentes, notre top model platine les avait passées avec un trafiquant d’armes, blindé bien évidemment, mais avec un talon d’Achille : la vue de talons Louboutin. Six heures plus tard, elle le dessemelait.

(...)