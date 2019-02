Anne Gruwez s'est rendue aux Magritte car elle est la protagoniste principale du film "Ni juge ni soumise" de Jean Libon et Yves Hinant, nommé dans la catégorie du "meilleur documentaire".

Si elle a choisi de s'y rendre malgré l'interdiction de Luc Hennart, il est toutefois peu probable qu'elle monte sur scène en cas de victoire.

La polémique est en tout cas loin d'être close étant donné que le président du tribunal de première instance de Bruxelles avaient déclaré “si elle y va, on fera le constat et on verra bien ce que je déciderai par rapport à cela.” Affaire à suivre...