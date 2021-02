Un rôle assez proche d’elle. "J’avoue qu’elle me ressemble, en un peu plus brutale, mais tout aussi anticonformiste", confie-t-elle à Télé 7 Jours. "Je suis une éternelle jeune fille, jalouse de ma liberté… Il est hors de question que je me marie un jour. J’avais 20 ans en mai 68 et j’ai vécu à fond cette période émancipatrice. Plus tard, j’ai été une mère amatrice. Mes parents sont morts tragiquement et j’ai été élevée par ma tante, une femme formidable. Mais, comme je n’ai pas eu de modèle, j’ai essayé d’élever mes enfants en regardant les autres mamans. Finalement, je les trouvais trop lourdes, trop inquiètes. J’ai donc adopté le lâcher-prise. Plus tard, mes enfants m’ont confié que j’avais réussi à être une mère légère, attentive, présente et pas du tout envahissante."