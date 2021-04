C'est la grosse surprise de la 93e cérémonie des Oscars: Chadwick Boseman, qui avait trusté les honneurs dans les cérémonies qui précèdent la grande fête du cinéma, n'a pas été couronné à titre posthume, devancé, pour sa performance dans, par Anthony Hopkins . Qui ne s'attendait pas à pareille fête. La preuve: avant la cérémonie, il avait annoncé qu'à son âge, il préférait rester dans son lit que regarder la cérémonie.

Quelques heures plus tard, alors qu'il venait de déposséder Christopher Plummer de son record de l'acteur oscarisé le plus âgé de tous les temps, le ton avait quelque peu changé. "Bonjour, je suis dans mon pays natal, le Pays de Galles, a-t-il déclaré via son compte Instagram. A 83 ans, je ne m'attendais pas à recevoir ce prix. Vraiment pas. Je suis reconnaissant envers l'académie. Merci. Je veux rendre hommage à Chadwick Boseman, qui nous a été retiré beaucoup trop tôt. Encore une fois, merci à tous. Je ne m'y attendais pas, je me sens honoré et privilégié. Merci."

On peut comprendre sa surprise: Anthony Hopkins avait gagné l'Oscar du meilleur acteur en 1992, pour Le silence des agneaux, puis avait connu quatre nominations infructueuses (pour Les vestiges du jour en 1994, Nixon en 1996, Amistad en 1998 et The Two Popes en 2020) avant de l'emporter pour The Father. Avec deux trophées en tant que meilleur acteur, il rejoint Spencer Tracy, Marlon Brando, Dustin Hoffman, Tom Hanks, Gary Cooper, Fredric March et Sean Penn, une marche derrière Daniel Day-Lewis.