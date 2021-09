Quand Anthony Hopkins parle, tout le monde se tait et écoute. Réputé pour son franc-parler et son caractère entier, le double détenteur de l'Oscar du meilleur acteur (dont le dernier en titre, pour sa prestation éblouissante dans The Father) n'accorde que peu d'interviews et ne s'exprime jamais pour brosser dans le sens du poil.

L'illustration vient encore d'en être faite avec ses déclarations dans le magazine GQ. Amené à donner son avis sur les école de comédie, il n'y est pas allé par quatre chemins: "N'y gaspillez pas votre argent. Ce sont des comédiens ratés qui se prennent pour des gourous."

Et d'ajouter qu'à ses yeux, les profs y étaient plus intéressés par eux-mêmes que par les étudiants. "Ici à Los Angeles, il y a un acteur très connu qui donne des leçons, et c'est la star du show. Tous les étudiants assis autour ont payé leur inscription et c'est lui la star. Il est sur scène avec eux, les interrompant, se montrant impoli avec eux. Non, tu ne faites pas ça."

Des propos qui risquent de faire grincer pas mal de dents, et pas seulement à Hollywood.