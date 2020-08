Depuis l’échec monumental d’À la dérive une romance signée Guy Ritchie en 2002, Madonna n’est plus jamais apparue dans les salles de cinéma. Éreintée par la critique et boudée par le public, elle avait préféré se concentrer sur son activité principale, la musique.

Pourtant, jusque-là, même en dents de scie, sa carrière d’actrice avait connu quelques jolis succès, comme Recherche Susan désespérément, Who’s That Girl, Dick Tracy, Une équipe hors du commun, Snake Eyes, Girl 6 ou Evita. Une filmographie plutôt intéressante, qu’elle a probablement regardée avec un petit air de nostalgie dans les yeux, puisqu’elle vient d’annoncer un projet lié au septième art.

"Quand on est coincé à la maison avec de multiples blessures, que fait-on ? On écrit un scénario avec Diablo Cody… ?" écrit-elle sur Instagram. Pendant que la scénariste de Juno, Jennifer’s Body, Young Adult et Tully tape sur son ordinateur, Madonna, elle, donne son avis et des idées. Sans rien dévoiler de l’intrigue, bien évidemment. Mais en raison des émojis qui accompagnent le message, Variety estime qu’il devrait s’agir d’une comédie musicale. Affaire à suivre.