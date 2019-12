La Paramount n’a pas mis longtemps à comprendre l’importance du phénomène Baby Yoda.

Dans la bande-annonce de Sonic, le film, attendu en salle le 19 février, apparaît en effet… Baby Sonic. En fait, un flash-back dans les souvenirs du hérisson le plus rapide du monde. Il n’en fallait pas plus pour faire fondre Internet. Vu le succès de chaque Baby, on peut s’attendre à en découvrir beaucoup d’autres à l’avenir.