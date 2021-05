Dans un milieu aussi contrôle qu'Hollywood, où chaque décision est soupesée, difficile de croire qu'il s'agit d'un hasard. Après Soul, la merveille de Pixar présentée uniquement sur Disney+ en fin d'année dernière, ou Raya et le dernier dragon, présenté le 5 mars en Premium, c'est la nouvelle création de Pixar, Luca, qui va à son tour zapper les cinémas pour atterrir sur la plateforme de streaming aux grandes oreilles rondes le 18 juin.

Mais avant de découvrir les aventures du gamin mi-humain (sur terre) mi-créature marine (dans l'eau), Disney+ proposera un autre long métrage qui ne devrait pas atterrir sur les grands écrans: Cruella. Soit le spin-off des 101 Dalmatiens sur les mésaventures d'une terreur de la mode incarnée par Emma Stone.

Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que Sony Pictures décide aussi à son tour de miser sur le streaming plutôt que sur les grands écrans pour un autre film clairement destiné aux enfants, Cendrillon. Une adaptation du conte de Perrault et des frères Grimm sous forme de comédie musicale emmenée par la nouvelle idole des pré-ados, Camila Cabello et la voix d'Elsa dans la version originale de La Reine des neiges, Idina Menzel. Alors qu'il devait sortir en salle en juillet, le film a finalement été vendu à Amazon Prime.

La tendance paraît claire: les plateformes de streaming comptent énormément sur le jeune public pour fidéliser un maximum d'abonnés. Et cela ne va pas faire les affaires des multiplexes.