Après La Belle et la Bête, Blanche-Neige ou encore Le Roi Lion (pour ne citer qu’eux), les studios Disney sont en train de travailler sur l’adaptation cinématographique d’un autre de leurs nombreux classiques : La Petite Sirène.

À ce sujet, plusieurs noms sont déjà avancés. Selon le magazine Variety, Harry Styles, ancien membre des One Direction, devrait incarner le prince Eric et Javier Bardem serait, quant à lui, en lice pour jouer le rôle du roi Triton. Les deux acteurs pourraient donc donner la réplique à Halle Bailey et Mélissa McCarthy, interprètes respectives de la charmante Ariel et de la terrifiante Ursula.