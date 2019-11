Paramount Pictures a écouté les fans du hérisson. Avec un nouveau look beaucoup plus fidèle au célèbre jeu vidéo.

Reste à juger la qualité du film, qui sera dans nos salles le 12 février 2020. A l'affiche, on retrouvera notamment Jim Carrey ou James Marsden.

Paramount Pictures a désormais dévoilé le nouvel aspect du héros dans une nouvelle bande-annonce. Un travail de plusieurs mois qui n'a pas été vain puisque Sonic affiche désormais un visage beaucoup plus familier. Et cette fois, les premiers retours sur les réseaux sociaux sont plutôt bons. On vous laisse vous faire votre propre avis avec l'avant/après ci-dessous.