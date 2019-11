Au tour des Bee Gees...

Après le succès de Bohemian Rhapsody (sur Queen) et de Rocketman (sur Elton John), le producteur Graham King et le studio Paramount ont décidé de s’associer pour cultiver la légende d’un groupe phare du disco, Bee Gees.

Dernier survivant des trois frères, Barry Gibb, 73 ans, a donné son accord. On pourra donc se rincer les oreilles avec "Stayin’ Alive", "How Deep is Your Love", "Night Fever", "More Than a Woman" ou "You Should Be Dancing".

Aucune date de sortie n’est déjà décidée, mais on a déjà hâte de mettre les pantalons à pattes d’eph’ pour y assister.