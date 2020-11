Depuis le début de la pandémie de covid-19, qui a vu de nombreuses salles fermer leurs portes pendant que les plateformes de streaming établissaient de nouveaux records d'abonnements, beaucoup s'interrogent sur l'avenir du cinéma. Et ce n'est pas le très attendu rapport 2020 de l'Unic, l'Union Internationale des Cinémas, qui va les rassurer. Car même si son objectif est de tirer un bilan, excellent par ailleurs, de l'année 2019, il évoque bien entendu la préoccupante situation actuelle.

Au mois d'août, selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, le box-office avait chuté de 65 à 75 % dans les différents marchés européens, par rapport à un an plus tôt. Et les prédictions pour la fin de l'année restent très pessimistes. L'Unic prévoit une perte de 70 % minimum pour l'Europe par rapport à 2019. Avec un impact "insondable" au niveau social.