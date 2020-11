Asif Kapadia a réalisé en 2019 un documentaire extraordinaire sur le joueur hors norme "qui n'était pas un saint": Diego Maradona.

Deux citations résument parfaitement ce documentaire d’Asif Kapadia sur un des joueurs de football les plus extraordinaires de tous les temps. Celle de son préparateur physique, tout d’abord : “J’irais jusqu’au bout du monde avec Diego, mais avec Maradona, je ne me rendrais nulle part.” D’une autre légende de ce sport, Pelé, ensuite : “C’est un grand joueur qui n’a pas été préparé psychologiquement à cette pression.”

Quatrième enfant de la famille, après trois filles, le petit Diego passe plus de temps balle au pied dans le bidonville sordide de Villa Fiorito, tout près de Buenos Aires, que stylo à la main sur les bancs de l’école. Les recruteurs ne tardent pas à le remarquer et, à 15 ans, il décroche son premier contrat professionnel. Plus un appartement pour toute la famille, qui vit pour la première fois avec l’électricité et l’eau courante. À un âge où il devrait encore s’amuser, il se retrouve déjà en charge de tout son clan. À devoir financer seul la totalité des dépenses familiales.