Après Ayrton Senna et Amy Winehouse, c’est le portrait d’un enfant terrible du ballon que tire brillamment Asif Kapadia. "Je suis fan de football. Je l’avais vu jouer : quel homme, quelle vie, quel personnage complètement fou. Maradona est un peu comme Senna, une idole sud-américaine, et un peu comme Amy Winehouse, par sa difficulté à gérer la gloire, donc, un documentaire sur lui après en avoir réalisé sur eux me semblait une suite logique. Avec une différence : ils sont décédés, alors que Maradona est toujours vivant. Sa vie est en lambeaux, mais ce qui m’a intéressé, c’est de dévoiler comment il a vieilli après avoir été si brillant."

