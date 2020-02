Il y a des années, comme ça, qu’on peut juste qualifier de maudites.

Comme si les polémiques n’avaient pas suffisamment éclipsé les films que les César sont censés célébrer, cette quarante-cinquième édition est aussi placée sous le signe des absences. Pour la toute première fois, le César d’honneur ne sera pas décerné. "On pensait à Jane Fonda et Meryl Streep (qui l’a déjà reçu en 2003, mais bizarrement, le règlement des César n’interdit pas de rendre deux fois hommage à la même personnalité, NdlR) , mais elles sont indisponibles car elles tournent un film pour Netflix, avait déclaré Alain Terzian au Journal du Dimanche. On discute avec d’autres, avec un a priori fort pour un grand nom féminin."

D’évidence, se retrouver en plein au milieu de la polémique Polanski s’est révélé très dissuasif. D’après Le Parisien, Brad Pitt aurait donné son accord dans un premier temps, avant de se rétracter.

Le fait qu’aucune star n’accepte un César d’honneur en dit quand même long sur sa réelle valeur.