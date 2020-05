James Cameron a toujours cultivé le goût du secret. Mais le producteur Jon Landau vient de lever un coin du voile sur Avatar 2.

"C’est l’histoire de la famille Sully et de ce qui l’unit. Jake et Neytiri ont fondé une famille dans ce film, mais ils sont forcés de quitter leur domicile et d’explorer différentes régions de Pandora, y compris en passant pas mal de temps sur l’eau, autour de l’eau, dans l’eau. Pourquoi est-ce que les gens ont besoin de divertissement maintenant encore plus qu’avant ? Je pense que c’est pour s’échapper, s’échapper du monde dans lequel ils vivent, échapper aux pressions qu’ils subissent dans leur vie."