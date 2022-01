Avatar 2 VS The Batman : la bataille du box-office repart de plus belle en 2022 Cinéma Alexis Carantonis © DC/20TH CENTURY STUDIOS

Objectif : se remettre en ordre de bataille. Et rattraper le temps et les milliards perdus. Durement frappé par la pandémie, Hollywood va mettre les bouchées doubles en 2022. A coups d’abondance de sorties superhéroïques et grand-public, les reports dus à la pandémie vont tous atterrir, et provoquer un embouteillage de films pop-corn. Un fil rouge se dessine, au regard de l’agenda 2022 de nos cinés : ce sera l’année de la suite !