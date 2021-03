Voilà une information qui semble émaner d'une autre époque. Alors que les salles de cinéma sont toujours fermées dans de très nombreux pays,inflige une défaite inattendue àet Marvel en récupérant la première place au box-office mondial de tous les temps.

Comment est-ce possible ? Douze ans après sa présentation, le film de James Cameron a bénéficié d'une nouvelle sortie en Chine, privée comme le reste du monde de blockbusters hollywoodiens. Ce qui permet au film de 2009 de combler son petit retard et de reprendre son trône, avec 2,810 milliards $ de recettes contre 2,797 à Avengers : Endgame.

Beau joueur, le studio Marvel a félicité James Cameron sur les réseaux sociaux: "Félicitations à Jim Cameron et Jon Landau et à toute la nation Na'vi pour avoir repris la couronne du box office! On vous aime 3.000", écrit-il, avec une référénce à une réplique d'Irom Man, "Je t'aime plus que trois fois 1000". Il faut dire qu'Avatar, produit par la Fox, est tombé dans le giron de Disney, tout comme Marvel. Tout cela se passe donc en famille.

Le Na'Vi qui infligent une défaite aux surpuissants Avengers en pleine pandémie, qui l'aurait cru ?