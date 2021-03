Avec les mises en garde qui précèdent désormais la vision de Peter Pan sur Disney+, certains craignaient que l'adaptation "live" du roman de J.M. Barrie ne passe finalement à la trappe. Mais il n'en est rien. Le tournage vient en effet de débuter à Vancouver sous la direction de David Lowery, le réalisateur de Peter et Elliott le dragon.

"Peter Pan fait partie des mes histoires favorites, parce que j'ai toujours tenté de ne pas grandir, mais aussi parce que le cœur, l'aventure et l'imagination du roman original de J.M. Barrie sont éternels, a expliqué le cinéaste. Je suis excité d'avoir l'opportunité de redéfinir ces personnages iconiques pour les générations futures, et encore plus de pouvoir le faire avec un casting et une équipe aussi exceptionnels."

De fait, il y aura du beau monde à l'écran. Opposé aux jeunes Ever Anderson (la fille de Milla Jovovich et du réalisateur Paul W.S. Anderson) et Alexandre Molony dans les rôles principaux, on retrouvera en effet Jude Law avec l'épée et la moustache filante du Capitaine Crochet. Un changement de rôle radical, pour le John Watson de Sherlock Holmes, pape Pie XIII de la série The New Pope que tous les fans d'Harry Potter identifient désormais comme le nouvel Albus Dumbledore de la saga Les Animaux fantastiques. Sur Internet, les fans lui préféraient Tom Hiddleston (Loki), les rumeurs de studio évoquaient plutôt Will Smith ou Joaquin Phoenix, mais les producteurs ont préféré jouer la carte du contre-emploi.

A leurs côtés, on retrouvera Yara Shahidi (Grown-ish) dans le rôle de la fée Clochette, Jim Gaffigan (Most Wanted) dans celui de M. Mouche, Alan Tudyk (Rogue One: A Star Wars Story) dans celui de M. Darling, Molly Parker (House of Cards) en tant que Mme Darling et Alyssa Wapanatâhk en incarnation de Lily la Tigresse.

Tout cela sera à découvrir en 2022, sur Disney+ uniquement.