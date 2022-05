Disneyland Paris fête cette année ses 30 ans. Et pour l'occasion, le parc français a prévu, entre autres, d'ouvrir une toute nouvelle aire, consacrée à l'univers de Marvel. Baptisée Avengers Campus, cette zone sera accessible aux visiteurs dès le 20 juillet prochain. Le parc parisien a mis les petits plats dans les grands pour développer ce nouveau "multivers" Marvel, car il permettra aux fans de super-héros de vivre une expérience immersive particulière et se composera non seulement de deux nouvelles attractions et de restaurants, mais aussi d'un hôtel quatre étoiles tout neuf, le Disney Hotel New York – The Art of Marvel.

Baptisée Avengers Assemble: Flight Force, la première attraction dévoilée est un roller coaster à grande vitesse, où les passagers partiront "en mission" dans l'espace avec Captain Marvel et Iron Man. "Ils embarqueront à bord d’un véhicule que Tony Stark a équipé d’un dispositif d’autoguidage permettant d’éloigner les menaces planant sur Terre", détaille le parc dans un communiqué.

La seconde attraction Marvel, Spider-Man W.E.B Adventure, est d'un tout nouveau genre. Les visiteurs du parc pourront lancer virtuellement des toiles à la manière de Spider-Man, "un exploit rendu possible grâce à une technologie innovante développée spécialement pour cette attraction".

"Le campus sera un nouvel univers entièrement consacré à la découverte, au recrutement et à la formation de la prochaine génération de Super Héros, ici-même, à Disneyland Paris", résume le parc. "Imaginez-vous aider Spider-Man lors d’une mission au cours de laquelle vous projetterez des toiles à la seule force de vos poignets, sauver l’univers à une vitesse effrénée aux côtés d’Iron Man et Captain Marvel, vous entraîner avec Okoye et des Dora Milaje, assister à un combat entre Black Widow et les forces du mal, danser avec les Gardiens de la Galaxie… et bien plus encore !", promet Disneyland Paris. Les "nouvelles recrues" qui passeront les portes de cet Avengers Campus auront donc l'occasion de côtoyer leurs super-héros préférés durant toute l'expérience immersive.

Cette zone consacrée à l'univers de Marvel est la toute première en Europe.