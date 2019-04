A peine sorti chez nous (mais seulement vendredi aux Etats-Unis), le dernier opus de la saga super-héroïque est parti pour pulvériser des records partout dans le monde. Le top 20 des meilleurs démarrages de tout les temps devrait s'en trouver perturbé...

C’était annoncé dans les astres depuis des lustres. Toutes les planètes hollywoodiennes sont alignées pour permettre à la fin de la saga des Avengers de tout massacrer sur son passage et même, peut-être, devenir le tout premier film à menacer Avatar et ses 2,788 milliards $ au firmament du box-office de tous les temps. Mais personne n’avait tablé sur un tel ouragan.

Rien qu’aux États-Unis, pour tout le week-end de lancement du film, plus de 4 000 des 4 600 salles de cinéma affichent sold-out pour toutes les séances du nouvel opus super-héroïque. Les premières projections prévoient entre 270 et 300 millions $ de recettes, largement au-dessus du record détenu depuis un an par Avengers : Infinity War avec 257,6 millions $.

À l’international, les estimations sont encore plus optimistes. Sans préciser de chiffres, Disney annonce déjà que le record de prévente de tous les temps a été battu. Les 640,5 millions $ récoltés sur la planète lors du premier week-end de projection d’Avengers : Infinity War risquent de paraître ridicules dans quelques jours. Les analystes hollywoodiens misent sur des recettes globales situées entre 850 et 900 millions $ pour le dernier volet de la saga. La barre du milliard de dollars devrait, elle, être franchie en moins d’une semaine. Du jamais vu.

Des records en pagaille qui ne s’expliquent pas uniquement par l’incroyable enthousiasme généré par l’univers Marvel, et les Avengers en particulier. Pour la première fois, la Chine propose le film en même temps que les États-Unis. Avec d’entrée un nouveau record pour un premier jour au pays de Mao, avec 107 millions $ de recettes.

En Belgique, comme toujours, la frilosité est de mise concernant les chiffres. Tout au plus Disney s'est-il contenté de nous préciser que le film avait réalisé un record de préventes pour une oeuvre Marvel.

À part Star Wars : The Rise of Skywalker, aucune autre production ne peut espérer tutoyer de tels sommets cette année. Avatar vit peut-être ses dernières semaines sur le toit du monde.

Le top 20 des meilleurs démarrages de tous les temps... avant la sortie aux USA d'Avengers Endgame:

Avec le box-office mondial final de chaque film en comparaison. Ce qui permet de constater que les super-héros ne laissent pas grand-chose à la concurrence mais que le meilleur au début ne l'est pas nécessairement à l'arrivée.

1) Avengers: Infinity War (2018): 640,5 millions $ au démarrage, 2,048 milliards $ au final.

2) Fast & Furious 8 (2017): 541,9 millions $ au démarrage, 1,236 milliard $ au final.

3) Star Wars: le réveil de la Force (2015): 529 millions $ au démarrage, 2,068 milliards $ au final.

4) Jurassic World (2015): 525,5 millions $ au démarrage, 1,671 milliard $ au final.

5) Harry Potter et les reliques de la mort - Part 2 (2011): 483,2 millions $ au démarrage, 1,341 milliard $ au final.

6) Captain Marvel (2019): 456,7 millions $ au démarrage, 1,091 milliard $ jusqu'à présent (film encore en salle).

7) Star Wars: les derniers Jedis (2017): 450,8 millions $ au démarrage, 1,332 milliard $ au final..

8) Batman vs Superman: l'aube de la justice (2016): 422,5 millions $ au démarrage, 873 millions $ au final.

9) Fast & Furious 7 (2015): 397,7 millions $ au démarrage, 1,516 milliard $ au final.

10) Harry Potter et le prince de sang-mêlé (2009): 394 millions $ au démarrage, 934 millions $ au final.

11) The Avengers (2012): 392,5 millions $ au démarrage, 1,518 milliard $ au final.

11) Avengers: l'ère d'Ultron (2015): 392,5 millions $ au démarrage, 1,405 milliard $ au final.

13) Transformers 3 : la face cachée de la Lune (2011): 382,4 millions $ au démarrage, 1,123 milliard $ au final.

14) Spider-Man 3 (2007): 381,7 millions $ au démarrage, 890 millions $ au final.

15) Captain America: Civil War (2016): 379,5 millions $ au démarrage, 1,153 milliard $ au final.

16) Iron Man 3 (2013): 381,7 millions $ au démarrage, 1,214 milliard $ au final.

17) Black Panther (2018): 371,4 millions $ au démarrage, 1,349 milliard $ au final.

18) La Belle et la Bête (2017): 357 millions $ au démarrage, 1,263 milliard $ au final.

19) Pirates des Caraïbes: la fontaine de jouvence (2011): 350,6 millions $ au démarrage, 1,045 milliard $ au final.

20) Pirates des Caraïbes: jusqu'au bout du monde (2007): 344 millions $ au démarrage, 963 millions $ au final.