Mise en ligne sur YouTube il y a bientôt 6 ans, la vidéo de la chanson "Baby Shark" a récemment fait exploser tous les compteurs. Balayés les "Gangnam Style" de Psy et autres "Despacito" signé Luis Fonsi, il n’y en a plus que pour cette petite ritournelle entêtante. Plus de 10 milliards de vues ! C’est devenu l’hymne des plus petits.

Le phénomène n’est pas près de s’essouffler si on en croit le site The Verge. Celui-ci annonce une adaptation au cinéma de la chanson interprétée par l’Américano-Coréenne Hope Segoine. De quoi relancer la machine à clics, faire de nouveaux adeptes et, par la même occasion, rendre encore plus fous des parents qui, soyons honnêtes, sont propulsés en enfer à chaque écoute, comme ils l’étaient lorsque La Reine des neiges de Disney sévissait avec son "Libérée, délivrée".

Certains doivent se dire que le cauchemar ne prendra jamais fin. En effet, Pinkfong, l’entreprise sud-coréenne derrière "Baby Shark", ne lésine pas sur les moyens pour rentabiliser ses 2 minutes et 16 secondes de "musique" qui paraissent durer une éternité. Un premier film d’animation a déjà vu le jour en 2019 sous le titre Pinkfong & Baby Shark’s Space Adventure. S’il est resté confidentiel aux États-Unis et n’est jamais sorti chez nous, il est cependant disponible sur Netflix. Au menu : 65 minutes d’images aux graphismes rappelant la vidéo et truffées de chansons toutes plus horripilantes les unes que les autres pour les oreilles des adultes.

On ne compte plus les produits dérivés estampillés "Baby Shark". Cartables, boîtes à tartines, puzzles, peluches et gadgets en tous genres pullulent sur Amazon. Il y a même une série télé : Baby Shark : l’aventure sous l’eau, 31 épisodes de 11 minutes chacun. Et un spectacle qui tourne aux USA : Baby Shark Live : The Hidden Treasure. Ne cherchez pas à fuir, vous n’y échapperez pas !

Profitez cependant du maigre répit dont vous disposez encore si vos rejetons n’ont pas déjà pris les commandes de votre ordinateur, smartphone ou tablette puisque Baby Shark au cinéma, ce sera pour 2023. Le film sera coproduit par Nickelodeon Animation et Pinkfong Company. À l’heure qu’il est, on ne sait rien du scénario ou du contenu de ce long métrage. En revanche, il est certain qu’il contiendra lui aussi son lot de ritournelles à vous retourner le cerveau. Bon courage…