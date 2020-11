Contrairement à la plupart des prix, décernés par des spécialistes, les People’s Choice Awards sont basés sur les votes du public. Ils constituent donc un bon baromètre de la popularité. Sans surprise, le titre de meilleur film a été emporté par celui qui a fait le plus d’entrées en 2020: Bad Boys For Life des deux réalisateurs belges Adil El Arbi et Bilall Fallah. Will Smith, lui, se voit couronné meilleur acteur pour ce blockbuster.

Que retenir d’autre de cette soirée ? En avant (divertissement familial) et Mulan (film d’action) sont aussi mis à l’honneur. En télé, l’inoxydable Grey’s Anatomy repart avec deux trophées (meilleure comédienne pour Ellen Pompeo et meilleur show), tout comme Riverdale (drame de 2020 et meilleur acteur pour Cole Sprouse), tandis que Sofia Vergara s’impose comme la meilleure interprète de comédie pour Modern Family. Enfin, musicalement, les chouchous du public ont pour nom Ariana Grande, Justin Bieber et BTS.

Et l’icône de l’année, vous demandez-vous (peut-être) ? C’est Jennifer Lopez. Qui a remercié le public en larmes : "Avant 2020, nous étions obsédés par le gain de ce prix, par les nominations. Nous étions bloqués sur le fait de savoir qui avait vendu le plus de disques ou qui réalisait le meilleur démarrage au box-office. Mais cette année a été la grande niveleuse. Elle nous montre ce qui compte ou pas, et pour moi, elle a renforcé ce qui compte le plus : les gens. Nous tous." Comme quoi, il est toujours possible de se montrer positif.