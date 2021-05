Jean-Claude Van Damme doit se sentir de moins en moins seul au sommet de la belgitude hollywoodienne. Rejoint et supplanté par le phénomène Matthias Schoenaerts, il accueille désormais dans le club des Diables Rouges californiens deux réalisateurs pour qui tout sourit en ce moment, Adil El Arbi et Bilall Fallah.

Après avoir imposé Bad Boys For Life sur la troisième marche du podium du box-office mondial l'an dernier (derrière le chinois The Eight Hundred et le japonais Demon Slayer: Mugen Train), nos deux compatriotes étaient lancés sur une voie royale, puisqu'on leur avait confié les rênes du grand retour d'Eddie Murphy dans Le flic de Beverly Hills 4.

Mais alors que le scénario est toujours en cours d'écriture, leur emploi du temps vient de se surcharger un peu plus. HBO Max vient en effet d'annoncer qu'ils se chargeront de redonner un coup de jeune à Batgirl dans un long métrage destiné uniquement à la plateforme de streaming. Rien que de très logique pour eux, puisqu'ils ont aussi signé le premier et le dernier épisode de la série Mrs. Marvel. Mais une petite surprise quand même: tout le monde s'attendait à ce que le scénario de Christina Hodson (The Flash, Birds of Prey, Bumblebee) soit plutôt confié à une réalisatrice. La fille du commissaire Gordon, très indépendante de nature même si elle aide Batman et Robin de temps à autre, possède en effet bien des atouts pour devenir une égérie du mouvement #MeToo. Depuis son apparition en 1967, elle a souvent mis les autres super-héros en valeur par son intelligence et sa maîtrise des nouvelles technologies, alors qu'elle n'a strictement rien à leur envier sur le plan physique. Son retour en grâce devrait donc ravir une grande partie du public.

"Avec Batgirl, nous espérons emmener le public dans une balade amusante et montrer une autre facette de Gotham, a déclaré la productrice, Kristin Burr. Le scénario de Christina est pétillant d'esprit. Adil et Bilall ont une énergie débordante et joyeuse qui est contagieuse, ce qui en fait les cinéastes parfaits pour ce Batproject. Et je suis ravie de faire partie de l'univers DC, ce qui est super cool."

Le nom de son interprète n'a pas encore été révélé. Pas plus que la date de diffusion. Mais le fait qu'Adil El Arbi et Bilall Fallah soient aux manettes est en soi un gage de grand spectacle et d'humour décalé. Mais aussi de fierté pour nous: les superhéroïnes un peu belges ne courent pas les rues ni la galaxie.