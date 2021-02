Révélée au cinéma pour un (second) rôle dans "Le diable s’habille en Prada", Emily Blunt a longtemps été bègue…

Quel bonheur de se retrouver face à la délicieuse Emily Blunt. Même par le biais de zoom, cette britannico-américaine arrive à faire passer de la bonne humeur en dose massive et de l’empathie. Bref une star animée par une vraie gentillesse comme on aimerait en côtoyer plus souvent. Une actrice sans masque, sans chichi, qui, contrairement à certains de ses collègues, n’est pas déconnectée de la vie. Emily, c’est en fait, un arc-en-ciel personnifié. Dès qu’elle vous sourit, vous entrevoyez le paradis. Et ces temps troublés, c’est plus qu’appréciable !

L’action de son nouveau film, Amours irlandaises, se déroule sur la terre natale d’Oscar Wilde et de la Guinness. Dans cette comédie romantique, elle incarne une jeune agricultrice qui a été toute sa vie amoureuse de son voisin Anthony (Jamie Dornan). Le problème, c’est que celui-ci ne s’en est jamais rendu compte. C’est d’autant plus regrettable que ces deux-là semblent promis l’un à l’autre depuis longtemps. Leur idylle semble être d’autant plus impossible que leurs familles mènent une guerre sans merci concernant un lopin de terre qui sépare leurs deux fermes…

Première question, quelle relation entretenez-vous avec la terre…