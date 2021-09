Une Humeur signée Géry De Maet.

Assez logiquement, les jeunes générations n’ont gardé de la carrière de Jean-Paul Belmondo que ses derniers films, pas toujours les meilleurs. Beaucoup l’auront découvert lors du Professionnel en 1981. À partir de là, Bébel, comme on l’appelait, bien qu’il détestât ce surnom, tenait des rôles de héros plus ou moins invincibles comme L’As des as ou Le Marginal.

Mais sa carrière longue de plus de soixante ans ne se réduit pas à des personnages rassurants et sympathiques. À ses débuts, il a même interprété des personnages franchement douteux.