Le dernier duel Premier scénario en commun pour Matt Damon et Ben Affleck depuis 24 ans.

Inséparables à la ville comme à l’écran (déjà douze films ensemble), fondateurs de la société de production Pearl Street Films, Matt Damon et Ben Affleck sont l’incarnation même de l’amitié hollywoodienne. Mais étrangement, depuis le triomphe de Will Hunting en 1997, qui leur avait valu l’Oscar du meilleur scénario, ils n’avaient plus jamais écrit à quatre mains pour le cinéma.

Une bizarrerie à laquelle ils ont mis fin en rédigeant le script du, film de Ridley Scott dans lequel ils apparaissent tous deux., explique Matt Damon en conférence de presse via Zoom.