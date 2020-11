Qu'Edouard Baer allait repasser derrière la caméra (Akoibon, Ouvert la nuit) n'était pas un mystère pour les aficionados du grand écran. Au contraire de son projet, "Adieu Paris!"

Mais voilà que l'artiste, en plein tournage de ce dudit film, vient de publier une sorte de teaser improvisé sur son compte Instagram, histoire d'y annoncer son casting trois étoiles. Et c'est notre trublion Benoit Poelvoorde, en pleine forme, qui s'y colle en fredonnant, accompagné au piano, les actrices et acteurs présents sur le tournage. "Ce soir, nous allons faire un film. Ni bande-annonce, ni mystère, ni rien!" commence ainsi la star namuroise en accueillant le réalisateur qui fait un film avec Cinéfrance et Le Pacte. Et on sent déjà que c'est l'éclate sur le tournage.

"J'en passe et des meilleurs!"

Alors qu'un autre Belge, François Damiens, débarque, les trois gugusses se déchainent alors sur une chanson improvisée qui fait swinguer les noms des artistes et aussi nos protagonistes. Allant de Pierre Arditi à Gérard Depardieu en passant par Bernard Le Coq, Bernard Murat, Daniel Prévost, Jean-François Stévenin, Jackie Berroyer, Isabelle Nanty, Christophe Meynet, Léa Drucker ou encore Sigrid Bouaziz, Yoshi Oida et Gérard Daguerre. Sans oublier la petite boutade rigolote finale: "j'en passe et des meilleurs!" ; "Il ne connait pas l'équipe caméra!"

Bref, une vidéo déjantée qui met de bonne humeur et donne déjà envie d'en voir plus! Le film sortira en salles, "s'il en reste encore" plaisante d'ailleurs Edouard Baer.