Malheureusement pour lui, c’est uniquement dans le film de Nicolas Benamou, Do you do you Saint-Tropez, dans lequel Virginie Hocq joue son épouse.

Persuadé qu’on en veut à sa vie, le richissime fêtard reçoit l’aide d’un policier proche de la retraite (Christian Clavier) pour mener l’enquête. Gérard Depardieu, Thierry Lhermitte et Jérôme Commandeur sont aussi à l’affiche de ce film en tournage en Belgique depuis le 10 septembre, soutenu par screen.brussels et attendu dans les salles le 27 janvier 2021. Histoire de patienter jusque-là, voici la première photo du film.