C’est toujours un régal de regarder Benoît Poelvoorde dans une comédie. Surtout face à des “monstres” comme Christian Clavier et Gérard Depardieu dans Mystère à Saint-Tropez, attendu en salle le 14 juillet. Un film qu’il a hésité à faire. “Je trouvais qu’après six films, je tournais trop et que j’avais besoin de me reposer, d’être à la maison, de me ressourcer comme disent les acteurs, mais je suis tellement fan de Christian Clavier…”, explique-t-il par téléphone avec son débit de mitraillette.