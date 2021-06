Benoît Poelvoorde sur un plateau de télévision, c'est toujours la garantie qu'il va se passer quelque chose de totalement inattendu. Et évidemment, cela n'a pas raté face à Christian Clavier, son partenaire de Mystère à Saint-Tropez (qui sort au cinéma le 14 juillet), lors de l'émissionsur France 5.

Alors qu'Anne-Elisabeth Lemoine demandait pourquoi le milliardaire belge incarné par notre compatriote avait fait fortune dans la bière, Christian Clavier s'est exclamé: "Mais la Belgique, c'est la bière. Et des bières magnifiques"" Ce qui a fait aussitôt réagir Benoît Poelvoorde, faussement en colère, qui en a aussitôt rajouté une couche en faisant référence aux propos tenus par un constultant sur la chaîne L'Equipe: "Là c'est un peu raciste, résumer la Belgique à de la bière et des frites, cessez vos discours, Clavier. Merde, jouez cartes sur table on y est ! Allez, on s'en va."

Puis, il a fait semblant de quitter la table, retenu par un Christian Clavier qui n'a pas pu s'empêcher d'ajouter: "C'est faux, en plus c'est quelque chose que tu ne bois pas la bière, c'est vrai il n'en boit jamais."

Entre eux, la complicité est évidente. Pourtant, l'histoire a commencé bizarrement, voici 20 ans, si l'on en croit l'ex-Bronzé. "Je me souviens qu'il pleuvait ce jour-là. Je sortais de mon bureau, il passe avec une énorme voiture et il m'arrose. Flaf !" "Exprès, évidemment", ajoute la présentatrice. "Non, il n'a pas fait pas attention. Il s'en fout, il est comme il est. Il ouvre sa fenêtre, il tourne et il fait 'Salut Christian !' Je me suis dit, ce type-là, il faut que je tourne avec lui."

C'est désormais chose faite.