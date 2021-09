Alors qu’il présente sa nouvelle réalisation, Presque, Bernard Campan confirme qu’un projet est bel et bien dans l’air.

La grande foule est attendue ce mardi soir au festival de cinéma de Valenciennes. Et pour cause : Bernard Campan vient y présenter sa nouvelle réalisation, Presque, coréalisée avec Alexandre Jollien. Une comédie dramatique sur la rencontre improbable et parfois tumultueuse entre un croque-mort désespéré à l’idée de prendre sa retraite et un infirme moteur cérébral épris de philosophie.

"Je dis toujours que si on veut se fâcher avec un ami, il faut faire un film ensemble, lâche-t-il en riant. Mais ce projet ne pouvait se monter l’un sans l’autre. Au début, cela n’a pas été facile, mais finalement, cela s’est révélé profitable pour nous deux mais aussi pour le film. C’est une histoire qui va vers plus de liberté, plus de lumière, et cela a renforcé notre amitié en permettant d’encore mieux comprendre en quoi elle est précieuse."

À propos d’amitié, avez-vous un projet avec Les Inconnus ? D’après Pascal Légitimus, cela a 66 % de chances de se réaliser…

"Il faut avancer prudemment dans ce métier. Oui, il y a quelque chose dans l’air en ce moment, il y a des chances que cela se fasse. Moins on en dira, mieux ce sera car rien n’est fait. Il y a déjà eu tellement d’annonces comme quoi on allait faire des choses ensemble, dans le passé… Mais probablement, dans quelque temps, on pourra dire qu’on a trouvé."

(...)